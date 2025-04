Леброн Джеймс занял третье место в списке самых результативных игроков в истории НБА

В матче против "Филадельфии" Джеймс набрал необходимые для достижения отметки 18 очков в третьей четверти.

Больше очков за карьеру набрали лишь Карим Абдул-Джаббар (38387) и Карл Мэлоун (36928). На пятом месте Майкл Джордан (32292).

Джеймс является трехкратным чемпионом НБА (дважды в составе "Майами", один раз - "Кливленда"), во всех победных финальных сериях Джеймс признавался самым ценным игроком. Американец четыре раза был избран самым ценным игроком регулярного сезона, 15 раз участвовал в Матче звезд НБА, 12 раз попадал в команду сезона. В составе сборной США Джеймс стал двукратным победителем Олимпийских игр.

From one legend to the next pic.twitter.com/kJ9V72csU2

- NBA on TNT (@NBAonTNT) January 26, 2020