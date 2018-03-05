П'ятикратний чемпіон НБА Брайант отримав "Оскар" за корометражку
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Легендарний баскетболіст “Лос-Анджелес Лейкерс” Кобі Брайант став лауреатом 90-ї премії Американської кіноакадемії “Оскар-2018”, повідомляє УНН з посиланням на сайт Академії.
Мультфільм “Dear Basketball” (“Дорогий баскетбол”), продюсером якого виступив Брайант, одержав премію “Оскар” в номінації “Кращий анімаційний короткометражний фільм”.
В основу картини лягли вірші Брайанта, які він написав у 2015 році перед завершенням кар’єри гравця. Режисером фільму виступив Глен Кін, який раніше працював над такими мультфільмами, як “Тарзан”, “Рапунцель” і “Покахонтас”, і композитор Джон Вільямс (“Зоряні війни”, “Гаррі Поттер” і іінші).
“Чесно кажучи, отримати „Оскар“ навіть приємніше, ніж стати чемпіоном НБА. Клянуся, що це так”, — наголосив американець.
Довідка УНН: Брайант усю професійну кар’єру провів у складі “Лос-Анджелес Лейкерс” з яким став 5-кратним чемпіоном НБА, брав участь в 18 Матчах усіх зірок НБА, 11 разів потрапляв до символічної п’ятірки сезону НБА, здобував два “золото” Олімпійських ігор. Також американець входить до трійки найбільш результативних гравців в історії НБА. У своїй останній грі в НБА йому вдалося стати найвіковішим баскетболістом, який зумів набрати 60 очок.