Пятикратный чемпион НБА Брайант получил "Оскар" за корометражку
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Легендарный баскетболист “Лос-Анджелес Лейкерс” Коби Брайант стал лауреатом 90-й премии Американской киноакадемии “Оскар-2018”, сообщает УНН со ссылкой на сайт Академии.
Мультфильм “Dear Basketball” (“Дорогой баскетбол”), продюсером которого выступил Брайант, получил премию “Оскар” в номинации “Лучший анимационный короткометражный фильм”.
В основу картины легли стихи Брайанта, которые он написал в 2015 году перед завершением карьеры. Режиссером фильма выступил Глен Кин, ранее работавший над такими мультфильмами, как “Тарзан”, “Рапунцель” и “Покахонтас”, и композитор Джон Уильямс ( “Звездные войны”, “Гарри Поттер” и другие).
“Честно говоря, получить” Оскар “даже приятнее, чем стать чемпионом НБА. Клянусь, что это так”, — отметил американец.
Справка УНН: Брайант всю профессиональную карьеру провел в составе “Лос-Анджелес Лейкерс” с которым стал 5-кратным чемпионом НБА, участвовал в 18 матчах всех звезд НБА, 11 раз попадал в символическую пятерку сезона НБА, получил два " золото "Олимпийских игр. Также американец входит в тройку самых результативных игроков в истории НБА. В своей последней игре в НБА ему удалось стать найвиковишим баскетболистом, который сумел набрать 60 очков.