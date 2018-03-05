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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 56684 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 67355 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 70324 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Пятикратный чемпион НБА Брайант получил "Оскар" за корометражку

Пятикратный чемпион НБА Брайант получил "Оскар" за корометражку

Киев  •  УНН

 • 12722 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Легендарный баскетболист “Лос-Анджелес Лейкерс” Коби Брайант стал лауреатом 90-й премии Американской киноакадемии “Оскар-2018”, сообщает УНН со ссылкой на сайт Академии.

Мультфильм “Dear Basketball” (“Дорогой баскетбол”), продюсером которого выступил Брайант, получил премию “Оскар” в номинации “Лучший анимационный короткометражный фильм”.

В основу картины легли стихи Брайанта, которые он написал в 2015 году перед завершением карьеры. Режиссером фильма выступил Глен Кин, ранее работавший над такими мультфильмами, как “Тарзан”, “Рапунцель” и “Покахонтас”, и композитор Джон Уильямс ( “Звездные войны”, “Гарри Поттер” и другие).

“Честно говоря, получить” Оскар “даже приятнее, чем стать чемпионом НБА. Клянусь, что это так”, — отметил американец.

Справка УНН: Брайант всю профессиональную карьеру провел в составе “Лос-Анджелес Лейкерс” с которым стал 5-кратным чемпионом НБА, участвовал в 18 матчах всех звезд НБА, 11 раз попадал в символическую пятерку сезона НБА, получил два " золото "Олимпийских игр. Также американец входит в тройку самых результативных игроков в истории НБА. В своей последней игре в НБА ему удалось стать найвиковишим баскетболистом, который сумел набрать 60 очков.

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