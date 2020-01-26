Пятикратный чемпион НБА Брайант погиб в результате авиакатастрофы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Легенда мирового баскетбола, бывший игрок НБА Коби Брайант погиб во время катастрофы собственного вертолета в Калифорнии. Об этом сообщает TMZ Sports, передает УНН.
41-летний баскетболист находился на борту своего частного вертолета вместе с четырьмя другими пассажирами.
По сообщению источника, на борту вертолета находились еще три человека. Отмечено, что жены экс-баскетболиста Ванессы не было на борту. Причина крушения расследуется.
Примечательно, что у Брайант остались четыре дочери, одна из них родилась в прошлом году.
Заметим, что Брайант всю карьеру с 1996 по 2016 годы провел за “Лос-Анджелес Лейкерс” с которым выиграл пять чемпионатов НБА, также 18 раз выступал на матчах всех звезд НБА, дважды становился олимпийским чемпионом в составе США.
Как сообщал УНН, вчера Брайанта в списке самых результативных игроков в истории НБА обошел Леброн Джеймс, после чего тот спустился на четвертое место.
Напомним, что Брайант в 2018 году выигрывал Оскар за короткометражный фильм “Дорогой баскетбол”.