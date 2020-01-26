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Пятикратный чемпион НБА Брайант погиб в результате авиакатастрофы

Киев • УНН

 • 20800 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Легенда мирового баскетбола, бывший игрок НБА Коби Брайант погиб во время катастрофы собственного вертолета в Калифорнии. Об этом сообщает TMZ Sports, передает УНН.

Пятикратный чемпион НБА Брайант погиб в результате авиакатастрофы

41-летний баскетболист находился на борту своего частного вертолета вместе с четырьмя другими пассажирами.

По сообщению источника, на борту вертолета находились еще три человека. Отмечено, что жены экс-баскетболиста Ванессы не было на борту. Причина крушения расследуется.

Примечательно, что у Брайант остались четыре дочери, одна из них родилась в прошлом году.

Заметим, что Брайант всю карьеру с 1996 по 2016 годы провел за “Лос-Анджелес Лейкерс” с которым выиграл пять чемпионатов НБА, также 18 раз выступал на матчах всех звезд НБА, дважды становился олимпийским чемпионом в составе США.

Как сообщал УНН, вчера Брайанта в списке самых результативных игроков в истории НБА обошел Леброн Джеймс, после чего тот спустился на четвертое место.

Напомним, что Брайант в 2018 году выигрывал Оскар за короткометражный фильм “Дорогой баскетбол”.

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