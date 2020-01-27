Неймар присвятив забитий гол баскетболісту Брайанту

Спочатку форвард відзначився ефектним голом у першій половині тайму. Неймар обробив м’яч грудьми, понабивав його ногою, обігрався з партнером, а потім вразив верхній кут воріт. Дізнавшись в перерві матчу про смерть легендарного баскетболіста Кобі Брайанта, Неймар при забитті голу з пенальті (52 хв) присвятив його Кобі спеціальним жестом, зобразивши номер легендарного баскетболіста (24).

“Сумний день для нас в спорті, для нас фанатів і особливо для сім’ї та друзів Кобі. Легенда була створена вашими руками, спасибі за те, що звеличуєш спорт, Кобі.. Нехай Бог втішить серця твоєї родини і друзів”, — сказано у Twitter бразильця.

Додамо, що гра завершилася на користь “ПСЖ” 2:0.

Un match forcément très spécial... #LOSCPSG



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