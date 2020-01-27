Неймар посвятил забитый гол баскетболисту Брайанту
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Нападающий "ПСЖ" Неймар посвятил один из своих голов в матче против "Лилля" баскетболисту Коби Брайанту, который погиб вместе с дочерью в катастрофе, разбившись на вертолете, сообщает УНН.
Сначала форвард отметился эффектным голом в первой половине тайма. Неймар обработал мяч грудью, понабивал его ногой, обыгрался с партнером, а затем поразил верхний угол ворот. Узнав в перерыве матча о смерти легендарного баскетболиста Коби Брайанта, Неймар при нанесении гола с пенальти (52 мин) посвятил его Коби специальным жестом, изобразив номер легендарного баскетболиста (24).
“Печальный день для нас в спорте, для нас фанатов и особенно для семьи и друзей Коби. Легенда была создана вашими руками, спасибо за то, что возносишь спорт, Коби.. Пусть Бог утешит сердца твоей семьи и друзей”, — сказано в Twitter бразильца.
Добавим, что игра завершилась в пользу “ПСЖ” 2:0.
Un match forcément très spécial ... #LOSCPSG
pic.twitter.com/wNu5QZWxwU