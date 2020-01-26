Досягнення та кращі моменти кар'єри баскетболіста Брайанта
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Титулований баскетболіст Кобі Брайант загинув у 41-річному віці після авіакатастрофи. УНН пропонує ознайомитися із кращими моментами та досягненнями гравця за його спортивну кар'єру.
Найкращим показником в кар’єрі 5-тикратного чемпіона НБА стало 81 набране очко за окремо взятий матч. Це відбулося в 2006 році проти “Торонто Репторс”. Даний показник є другим в історії Асоціації після 100 очок від Вілта Чемберлейна в 1962 році.
В заключному матчі кар’єри Брайант також відзначився феноменальним досягненням. Проти “Юти Джазз” американець заробив 60 очок, ставши найбільш віковим гравцем, якому вдалося дане досягнення.
П’ятірку кращих моментів Кобі відкриває його прохід вздовж лицьової лінії у матчі плей-офф НБА проти “Міннесоти” (2003 рік). Захисник із супротивом зіркового Кевіна Гарнета та іншого опонента “Тімбервулвс” вистрибнув знаходячись під щитом, та зробив обманний рух у повітрі перед тим, як реалізувати слем-данк.
Далі йде його слем-данк у матчі з “Денвером” (спиною до кільця) перед яким він філігранно прибрав оборонця переводом м’яча з-за спини.
На третю сходинку потрапив “кроссовер” Кобі після якого американець пішов під кільце та забив згори, перестрибнувши опонента з БК “Вашингтон”.
На другому місці його рятівний кидок в плей-офф з “Фініксом”, який перевів гру в овертайм. А в додатковій 5-хвилинці гравець закинув переможний м’яч з відхиленням.
Відзначимо, що на перше місце НБА поставила досягнення Брайанта у вигляді 81 набраного очка із “Торонто Репторс”.
Як повідомлялося раніше, Брайант разом із однією з дочок загинули після падіння приватного вертольоту.