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У катастрофі з баскетболістом Брайантом загинула його дочка: реакція Трампа

Київ • УНН

 • 24257 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Дочка титулованого баскетболіста Кобі Брайанта - Жанна-Марія, загинула разом з батьком в авіакатастрофі. Про це повідомляє TMZ, передає УНН.

У катастрофі з баскетболістом Брайантом загинула його дочка: реакція Трампа

Видання повідомляє про перебування на борту вертольоту “Sikorsky S-76” 13-річної дочки легенди світового баскетболу, яка загинула разом з батьком. Імена інших осіб наразі невідомі.

Також за інформацією джерела стало відомо, що вертоліт відправлявся на тренування в баскетбольну академію Брайанта — “Mamba Academy”.

На дану подію своєю реакцією поділився президент США Дональд Трамп.

“Є повідомлення, що великий баскетболіст Кобі Брайант і ще троє людей загинули в результаті краху вертольота в Каліфорнії. Це — жахливі новини”, — написав він у своєму Twitter.

Примітно, що у Брайанта залишились 17-річна дочка Наталія Даймент, 3-річна Бьянка Белла і Капрі Кобе Брайант, яка народилася 20-го червня минулого року.

Нагадаємо, що падіння вертольоту відбулося неподалеку від Лос-Анджелеса в Калабасасі (штат Каліфорнія).

Довідка УНН: Брайант 20-річну баскетбольну кар’єру (з 1996 по 2016 роки) провів за “Лос-Анджелес Лейкерс” з яким виграв п’ять чемпіонатів НБА, також 18 разів виступав на Матчах усіх зірок НБА і двічі ставав олімпійським чемпіоном у складі США.

Як повідомляв УНН, вчора Брайанта у списку найрезультативніших гравців в історії НБА обійшов Леброн Джеймс, після чого той спустився на четверте місце.

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