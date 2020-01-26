В катастрофе с баскетболистом Брайантом погибла его дочь: реакция Трампа

Издание сообщает о нахождении на борту вертолета “Sikorsky S-76” 13-летней дочери легенды мирового баскетбола, которая погибла вместе с отцом. Имена других лиц пока неизвестны.

Также по информации источника стало известно, что вертолет отправлялся на тренировку в баскетбольную академию Брайанта — “Mamba Academy”.

На данное событие своей реакцией поделился президент США Дональд Трамп.

“Есть сообщения, что великий баскетболист Коби Брайант и еще три человека погибли в результате крушения вертолета в Калифорнии. Это — ужасные новости”, — написал он в своем Twitter.

Примечательно, что у Брайанта остались 17-летняя дочь Наталья Даймент, 3-летняя Бьянка Белла и Капри Кобе Брайант, которая родилась 20-го июня прошлого года.

Напомним, что падение вертолета произошло недалеко от Лос-Анджелеса в Калабасасе (штат Калифорния).

Справка УНН: Брайант 20-летнюю баскетбольную карьеру (с 1996 по 2016 годы) провел за “Лос-Анджелес Лейкерс” с которым выиграл пять чемпионатов НБА, также 18 раз выступал на матчах всех звезд НБА и дважды становился олимпийским чемпионом в составе США.

Как сообщал УНН, вчера Брайанта в списке самых результативных игроков в истории НБА обошел Леброн Джеймс, после чего тот спустился на четвертое место.