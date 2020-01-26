Достижения и лучшие моменты карьеры баскетболиста Брайанта
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Титулованный баскетболист Коби Брайант погиб в 41-летнем возрасте после авиакатастрофы. УНН предлагает ознакомиться с лучшими моментами и достижениями игрока за его спортивную карьеру.
Лучшим показателем в карьере 5-тикратном чемпиона НБА стало 81 набранное очко за отдельно взятый матч. Это произошло в 2006 году против “Торонто Рэпторс”. Данный показатель является вторым в истории Ассоциации после 100 очков от Уилта Чемберлена в 1962 году.
В заключительном матче карьеры Брайант также отметился феноменальным достижением. Против “Юты Джазз” американец заработал 60 очков, став самым возрастным игроком, которому удалось это достижение.
Пятерку лучших моментов Коби открывает его проход вдоль лицевой линии в матче плей-офф НБА против “Миннесоты” (2003 год). Защитник с сопротивлением звездного Кевина Гарнета и другого оппонента “Тимбервулвс” выпрыгнул находясь под щитом, и сделал обманное движение в воздухе перед тем, как реализовать слэм-данк.
Далее следует его слэм-данк в матче с “Денвером” (спиной к кольцу) перед которым он филигранно убрал защитника переводом мяча из-за спины.
На третье место попал “кроссовер” Коби после которого американец пошел под кольцо и забил сверху, перепрыгнув оппонента из БК “Вашингтон”.
На втором месте его спасительный бросок в плей-офф с “Финиксом”, который перевел игру в овертайм. А в дополнительной 5-минутке игрок забросил победный мяч с отклонением.
Отметим, что на первое место НБА поставила достижения Брайанта в виде 81 набранного очка с “Торонто Рэпторс”.
Как сообщалось ранее, Брайант вместе с одной из дочерей погибли после падения частного вертолета.