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Влада США направила експертів для з'ясування причин катастрофи, в якій загинув Брайант

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Національне управління США з безпеки транспорту (НУБТ) направило групу експертів для з’ясування обставин авіакатастрофи, в якій загинув у неділю чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) Кобі Брайант, його дочка і ще семеро людей. Про це повідомило видання Variety з посиланням на офіційного представника відомства Дженніфер Хоуменді, передає УНН.

Влада США направила експертів для з'ясування причин катастрофи, в якій загинув Брайант

За даними видання, фахівці НУБТ прибудуть в штат Каліфорнія через кілька годин. Як зазначає видання, до групи увійшли 18 фахівців. Вони перевірять, чи справний був вертоліт, чи не був помічений його пілот в порушеннях. Крім того, експерти уточнять, чи не знаходилося у вертольоті Sikorsky S-76 більше людей, ніж це допустимо.

У неділю приватний вертоліт з Брайантом на борту розбився недалеко від Лос-Анджелеса, ніхто не вижив. Крім дочки Брайанта, на борту, за інформацією порталу ТMZ, знаходилися ще шість пасажирів і пілот. Вони прямували на баскетбольну тренування в академію Брайанта.

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Брайант п’ять разів ставав чемпіоном НБА в складі “Лос-Анджелес Лейкерс”, в 2008 році був визнаний найціннішим гравцем НБА, в 2009 і 2010 роках — найціннішим гравцем фіналу НБА, в складі збірної США Брайант двічі вигравав Олімпійські ігри (2008, 2012).

Він займає четверте місце в списку найрезультативніших гравців в історії НБА (33643 очка), 18 разів брав участь в Матчах зірок НБА. У 2018 році він отримав премію “Оскар” за кращий анімаційний короткометражний фільм “Дорогий баскетбол”.

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