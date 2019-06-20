Власти Новой Зеландии потратят более 130 млн долларов на выкуп оружия у населения

По словам министра, планируется выкупить сотни типов оружия, а также магазины для патронов большой вместимости и другие боеприпасы. На эти цели в бюджете уже предусмотрены 190 млн новозеландских долларов (123 млн долларов). Еще 18 млн (11,6 млн долларов) будет потрачено на сбор оружия.

Как сообщил глава ведомства, полиция в течение дня опубликует перечень оружия с указанием цены выкупа, которая может составлять до 95% от его рыночной стоимости и достигать 10 тыс. новозеландских долларов (6,4 тысячи долларов). Размер компенсации будет зависеть и от состояния оружия, а выплачиваться она будет только тем, у кого есть необходимые разрешения. Срок выплаты компенсации составит 10 дней.

Сбор оружия должен начаться в середине июля и продлится до 20 декабря, при этом он будет проводиться преимущественно во время массовых мероприятий, сообщил министр. Все выкупленное оружие и амуниция будет уничтожено.

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Напомним, с 12 апреля текущего года, когда власти Новой Зеландии объявили об усилении национального законодательства, регулирующего оборот огнестрельного оружия, в полицию страны было передано 672 единиц оружия. Кроме того, 4815 человек сообщили через специальную онлайн-форму о своей готовности его сдать. На данный момент в государственных регулирующих органах есть сведения о 14,3 тыс. владельцев огнестрельного оружия.

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