У Новій Зеландії чоловіку дали майже два роки в'язниці за публікацію відео терактів в мечетях
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Окружний суд новозеландського Крайстчерча засудив 44-річного Філіпа Арпса, обвинуваченого в розповсюдженні матеріалів про стрілянину в мечетях міста під час здійснення терактів, до 21 місяця тюремного ув'язнення. Про це у вівторок повідомила газета The New Zealand Herald, передає УНН.
В ході судового слухання Арпс визнав себе винним в розповсюдженні відеозапису нападу на мечеті в Крайстчерчі, а також в тому, що “додав до неї лічильник убитих і зображення перехрестя прицілу”.
Суддя окружного суду Стівен О’Дрісколл, виносячи вирок, зазначив, що Арпс проявив “особливу жорстокість”, поширивши відеозапис нападу на наступний день після теракту і скоїв цей злочин на грунті “ненависті до мусульманської громади”.
Він також відразу відмовив у заміні реального тюремного покарання умовним, підкресливши, що в даному випадку ризик повторного правопорушення занадто високий.
За даними поліції, Філіп Арпс, що живе в Крайстчерчі, 15 березня 2019 року поділився в соціальних мережах відеозаписом стрільби в мечеті, здійсненої Брентоном Таррант під час нападу.
На наступний день він знову поширив ці матеріали, змінивши їх шляхом додавання “лічильника убитих і зображення перехрестя прицілу”.
Відео нападу на мечеті Крайстчерча 15 березня було визнано владою Нової Зеландії небажаним, і його поширення було заборонено в той же день.
Нагадаємо, Facebook заявив про зміну правил прямих трансляцій після новозеландських терактів.
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