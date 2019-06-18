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В Новой Зеландии мужчине дали почти два года тюрьмы за публикацию видео терактов в мечетях

Киев • УНН

 • 8140 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Окружной суд новозеландского Крайстчерча приговорил 44-летнего Филиппа Арпса, обвиняемого в распространении материалов о стрельбе в мечетях города во время совершения терактов, до 21 месяцу тюремного заключения. Об этом во вторник сообщила газета The New Zealand Herald, передает УНН.

В Новой Зеландии мужчине дали почти два года тюрьмы за публикацию видео терактов в мечетях

В ходе судебного слушания Арпс признал себя виновным в распространении видеозаписи нападения на мечети в Крайстчерче, а также в том, что "добавил к ней счетчик убитых и изображение перекрестье прицела".

Судья окружного суда Стивен О'Дрисколл, вынося приговор, отметил, что Арпс проявил "особую жестокость", распространив видеозапись нападения на следующий день после теракта и совершил это преступление на почве "ненависти к мусульманской общины".

Он также сразу отказал в замене реального тюремного заключения условно, подчеркнув, что в данном случае риск повторного правонарушения слишком высок.

По данным полиции, Филипп Арпс, что живет в Крайстчерче, 15 марта 2019 года поделился в социальных сетях видеозаписью стрельбы в мечети, проведенной Брентоном Таррант во время приступа.

На следующий день он снова распространил эти материалы, изменив их путем добавления "счетчика убитых и изображение перекрестье прицела".

Видео нападения на мечети Крайстчерча 15 марта было признано властями Новой Зеландии нежелательным, и его распространение было запрещено в тот же день.

Напомним, Facebook заявил об изменении правил прямых трансляций после новозеландских терактов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Facebook удалили не менее 1,5 млн видеозаписей теракта в Новой Зеландии

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