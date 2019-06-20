Влада Нової Зеландії витратить понад 130 млн доларів на викуп зброї у населення

За словами міністра, планується викупити сотні типів зброї, а також магазини для патронів великої місткості та інші боєприпаси. На ці цілі в бюджеті вже передбачені 190 млн новозеландських доларів (123 млн доларів). Ще 18 млн (11,6 млн доларів) буде витрачено на збір зброї.

Як повідомив глава відомства, поліція протягом дня опублікує перелік зброї із зазначенням ціни викупу, яка може становити до 95% від його ринкової вартості і досягати 10 тис. новозеландських доларів (6,4 тисячі доларів). Розмір компенсації буде залежати і від стану зброї, а виплачуватися вона буде тільки тим, у кого є необхідні дозволи. Термін виплати компенсації складе 10 днів.

Збір зброї повинен початися в середині липня і продовжиться до 20 грудня, при цьому він буде проводитися переважно під час масових заходів, повідомив міністр. Вся викуплена зброя і амуніція буде знищена.

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Нагадаємо, з 12 квітня поточного року, коли влада Нової Зеландії оголосили про посилення національного законодавства, що регулює оборот вогнепальної зброї, в поліцію країни було передано 672 одиниць зброї. Крім того, 4815 осіб повідомили через спеціальну онлайн-форму про свою готовність його здати. На даний момент в державних регулюючих органах є відомості про 14,3 тис. власників вогнепальної зброї.

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