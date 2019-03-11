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Актуальное
Власти Киева усилят контроль за качеством питания в школах

Власти Киева усилят контроль за качеством питания в школах

Киев  •  УНН

 • 9808 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. В Киеве усилят контроль за качеством питания в школах, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Соответствующий проект решения "Об утверждении Порядка об организации питания учащихся (воспитанников) в учреждениях общего среднего образования коммунальной собственности территориальной общины г. Киева" был поддержан постоянной комиссией Киевсовета по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта.

Сообщается, что документ должен быть согласован еще тремя комиссиями Киевсовета, после чего будет вынесен на голосование в сессионный зал. Проект решения предусматривает до 1 января 2020 года разработку и внедрение новых требований по качеству питания в школах Департаментом образования и науки совместно с Главным управлением Госпотребслужбы в г. Киеве.

"Это революционные для системы питания решения. Благодаря этому мы в конце концов решим вопрос и поставки качественных продуктов, и организации питания в учреждениях образования в целом. Наша целевая аудитория - дети, и мы должны сделать все возможное, чтобы нашим детям было вкусно, а также безопасно питаться в школах, при этом эффективно используя бюджетные средства", - подчеркнул заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

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После одобрения документа услуги организации питания в школах смогут заказывать исключительно коммунальные предприятия.

"После того, как мы внедрим стандарты качества, когда система заработает, мы откроем это для рынка. Пока мы не можем рисковать здоровьем детей из-за недобросовестных компаний. Как показывает практика, частные компании не готовы к качественной организации питания. Влияние на коммунальные предприятия со стороны городских властей больше. Контроль будет более жесткий, питание будет вкусным и качественным. Для всех детей во всех столичных школах", - добавил Мондриевский.

Речь идет о коммунальных предприятиях, столовых, принадлежащих к сфере управления райгосадминистраций. Такие предприятия должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям и надлежащей практике производства в рамках системы НАССР или других систем управления безопасностью пищевых продуктов.

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В проекте решения определено, что ориентировочные двухнедельные меню должны согласовываться с Главным управлением Госпотребслужбы в г. Киеве. Продукты питания должны поступать в школы вместе с сопроводительными документами. Составление ежедневного меню осуществляется медицинским работником школы, заведующим пищеблока столовой. За счет бюджета Киева бесплатное питание с однократным режимом получают ученики 1-4 классов и учащиеся 5-11 классов льготных категорий.

На данный момент бесплатным питанием в школах Киева обеспечено 127 тыс. 556 учеников 121 тыс. 262 ученики 1-4 классов и 6 тыс. 294 - учащиеся 5-11 классов (льготных категорий).

Напомним, депутат Сергей Тригубенко призвал КМУ усилить тендерные требования к поставщикам продуктов питания в школы и детсадики.

Также напомним, что количество отравлений в детских учебных заведениях за последние несколько лет выросло в 17 раз.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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