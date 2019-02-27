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"Маргариновий скандал": харчування миколаївських дітей зацікавило депутатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Питання неякісного харчування в дитячих садах і школах Миколаєва розглянуть на засіданні комітету ВР з питань науки і освіти. Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат Тарас Кремінь, передає УНН.

"Винні будуть покарані", - пообіцяв він.

Засідання комітету відбудеться сьогодні, 27 лютого. Серед доповідачів та учасників засідання - Міністерство освіти і науки України, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство соціальної політики України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, а також Держпродспоживслужба.

Нагадаємо, в Миколаєві поліція провела обшуки в навчальних закладах та на підприємствах, відповідальних за харчування дітей.

В ході обшуків у школах Миколаєва було вилучено продукти харчування, які за наявними результатами проведених досліджень не є вершковим маслом. Масова частка молочного жиру складає в зазначеній продукції становить менше одного відсотка.

Як писав УНН, депутат Сергій Тригубенко зажадав від КМУ посилити тендерні вимоги до постачальників продуктів харчування в школи і садки.

Також нагадаємо, що кількість отруєнь в дитячих навчальних закладах за останні кілька років зросла в 17 разів.

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