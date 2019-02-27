"Маргариновый скандал": питание николаевских детей заинтересовало депутатов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Вопрос некачественного питания в детских садах и школах Николаева рассмотрят на заседании комитета ВР по вопросам науки и образования. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Тарас Креминь, передает УНН.
"Виновные будут наказаны", - пообещал он.
Заседание комитета состоится сегодня, 27 февраля. Среди докладчиков и участников заседания - Министерство образования и науки Украины, Министерство внутренних дел, Министерство социальной политики Украины, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, а также Госпродпотребслужба.
Напомним, в Николаеве полиция провела обыски в учебных заведениях и на предприятиях, ответственных за питание детей.
В ходе обысков в школах Николаева было изъято продукты питания, которые по имеющимся результатам проведенных исследований не являются сливочным маслом. Массовая доля молочных жиров в указанной продукции составляет менее одного процента.
Как писал УНН, депутат Сергей Тригубенко потребовал от КМУ ужесточить тендерные требования к поставщикам продуктов питания в школы и садики.
Также напомним, что количество отравлений в детских учебных учреждениях за последние несколько лет возросло в 17 раз.