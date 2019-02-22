В николаевских школах детей кормили 1% "маслом"

"В рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 УК Украины от 6 сентября 2018 по факту преступной деятельности должностных лиц коммунального производственного предприятия по организации питания в учебных заведениях, которые, действуя в сговоре со служебными лицами ООО "Прод-Юг", ООО "Айскомпани" и ООО "Сонед", ввели схему поставки в учебные заведения Николаева некачественной пищевой продукции, стоимость которой значительно ниже заявленной в актах выполненных работ, и использовали ее при предоставлении услуг по условиям договоров, заключенных с Управлением образования Николаевского городского совета. Производителем и поставщиком сливочного указанного "сливочного масла" и в ООО "Прод-Юг", и в ООО "Сонед" отмечается ЧАО "Хмельницкая маслосырбаза", - говорится в повидмоленни.

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В полиции добавили, что указанные образцы были направлены для исследования в ГП "Киевский региональный государственный научно-технический центр стандартизации, метрологии и спецификации" на предмет исследования соответствия требованиям ДСТУ 4399: 2005 "Масло сливочное", а также Закона Украины "О молоке и молочных продуктах", по показателю наличия растительных жиров в образцах. В соответствии с протоколом № 0024-ПР от 14.01.2019 испытаний образцов (проб) продукции, отобранные образцы масла сливочного, содержанием жира 73%, производителем которого является ЗАО "Хмельницкая маслосырбаза", по проверенным показателям представлены образцы продукции не соответствуют требованиям ДСТУ 4399: 2005 "Масло сливочное ТУ", составляют в своем составе более чем 99% не молочных жиров и вообще не является сливочным маслом.

Аналогичные результаты были получены в результате проведения исследования изъятых продуктов 21 февраля Государственным предприятием "Херсонский производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации".

После получения результатов исследований, заместитель начальника ГУНП, начальник Следственного управления полковник полиции Иван Выговский обратился к первому заместителю Владимиру Крыленко с просьбой принять безотлагательные исчерпывающие меры по обеспечению учебных заведений сливочным маслом вместо изъятого сотрудниками полиции вещества.

Напомним, правоохранители вчера провели 120 обысков в николаевских учебных заведениях и 15 коммунальных производственных предприятиях и фирмах поставщиков на территории Николаева, Хмельницкого и Одессы.