У миколаївських школах дітей годували 1% "маслом"

“В рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 КК України від 6 вересня 2018 за фактом злочинної діяльності службових осіб Комунального виробничого підприємства по організації харчування в навчальних закладах, які, діючи в змові зі службовими особами ТОВ “Прод-Юг”, ТОВ “Айскомпані” та ТОВ “Сонед”, запровадили схему постачання до навчальних закладів м. Миколаєва неякісної харчової продукції, вартість якої значно нижче заявленої в актах виконаних робіт, та використовували її під час надання послуг за умовами договорів, укладених з Управлінням освіти Миколаївської міської ради. Виробником та постачальником вершкового зазначеного “вершкового масла” і у ТОВ “Прод-Юг”, і у ТОВ “Сонед” зазначається ПрАТ “Хмельницька маслосирбаза”, — йдеться у повідмоленні.

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У поліції додали, що вказані зразки були направлені для дослідження до ДП “Київський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та специфікації” на предмет дослідження відповідності вимогам ДСТУ 4399:2005 “Масло вершкове”, а також Закону України “Про молоко та молочні продукти”, за показником наявності рослинних жирів у зразках. Відповідно до протоколу № 0024-ПР від 14.01.2019 випробувань зразків (проб) продукції, відібрані зразки масла вершкового, умістом жиру 73%, виробником якого є ПрАТ “Хмельницька маслосирбаза”, за перевіреним показником представлені зразки продукції не відповідають вимогам ДСТУ 4399:2005 “Масло вершкове ТУ”, становлять в своєму складі більше ніж 99% не молочних жирів та взагалі не є вершковим маслом.

Аналогічні результати були отримані у результаті проведення дослідження вилучених продуктів 21 лютого Державним підприємством "Херсонський виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації.

Після отримання результатів досліджень, заступник начальник ГУНП, начальник Слідчого управління полковник поліції Іван Вигівський звернувся до першого заступника Володимира Криленка із проханням вжити невідкладних вичерпних заходів щодо забезпечення навчальних закладів вершковим маслом натомість вилученої співробітниками поліції речовини.

Нагадаємо, правоохоронці вчора провели 120 обшуків у миколаївських навчальних закладах та 15 комунальних виробничих підприємствах і фірмах постачальників на території Миколаєва, Хмельницького та Одеси.