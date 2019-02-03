Минулого року в школах Києва зафіксували 10 серйозних порушень у сфері харчування

"Протягом 2018 року в ході проведення заходів державного контролю харчових продуктів в 78 закладах освіти. У межах наданих повноважень, з підстав, визначених законодавством, в 10 випадках були прийняті рішення про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів, що не відповідають вимогам нормативних документів. Рішення щодо припинення в закладах освіти харчування дітей в цілому не приймались", - зазначили в прес-службі.

За даними відомства, за порушення вимог законодавства про харчові продукти оператори ринку, що здійснюють харчування учнів, притягались до відповідальності відповідно до закону про держконтроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Держпродспоживслужба в м. Києві повідомляла, що планує провести повторні перевірки і ухвалити рішення про припинення харчування в окремих школах Києва через численні порушення.