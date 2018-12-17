У Києві планують припинити харчування у деяких школах
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Цього тижня Держпродспоживслужба планує провести повторні перевірки і ухвалити рішення про припинення харчування в окремих школах Києва через численні порушення. Про це повідомив голова ГУ Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан під час брифінгу, передає кореспонденту УНН.
"Лише за останній місяць ми перевірили більше 50 таких суб’єктів (які надають неякісні послуги з харчування у школах – ред.), і було виявлено, що деякі суб’єкти – а саме це товариство "Понтем" – порушують безліч правил та норм, які надають послуги… На сьогоднішній день у місті Києві виникла загроза припинення харчування у тих закладах, де працюють недобросовісні бізнесмени. На цьому тижні нами як Держпродспоживслужбою будуть проведені повторні перевірки, і буде винесене рішення про припинення надання послуги з харчування в даних закладах", - зазначив чиновник.
За його словами, надавачі послуг із дитячого харчування порушують технологічний режим, умови зберігання продуктів – у тому числі сирого м'яса, порушують правила миття сирих овочів, не нумерують інвентар, не слідкують за проходженням медичних оглядів працівниками харчоблоків, занижують вихід страв за калорійністю і вагою. За наслідками перевірок Держпродспоживслужба вже припинила діяльність 38 суб'єктів господарювання.
"У результаті висіваються умовно патогенні, патогенні мікроорганізми, виявляються стерини, які взагалі небезпечні для дітей і підлітків у даному віці", - додав Рубан.
Нагадаємо, у листопаді спеціалісти ГУ Держпродспоживслужби у Києві здійснили позапланову перевірку однієї зі столичних шкіл. За результатами проведених лабораторією випробувального центру Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи лабораторних досліджень проб харчових продуктів із 5 відібраних проб харчових продуктів, 1 проба "салат з вареного буряка" не відповідає показникам якості та безпечності харчових продуктів, а саме виділено стафілокок (Staph. aureus).