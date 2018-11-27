В одній із столичних шкіл знайшли стафілокок
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Спеціалісти ГУ Держпродспоживслужби у Києві здійснили позапланову перевірку однієї зі столичних шкіл, передає УНН із посиланням на прес-службу відомства.
Йдеться, зокрема, про перевірку школи І-ІІІ ступенів №306 Деснянського району столиці. Також в рамках заходу контролери перевірили комунальне підприємство "Зеніт".
Напередодні на якість харчування у школі поскаржилися батьки учнів.
"Для лабораторних досліджень (було - ред.) відібрано 5 зразків харчових продуктів, 15 змивів з об’єктів навколишнього середовища, 6 проб питної води з питних фонтанчиків та мережі централізованого водопостачання закладу", - йдеться у повідомленні.
У підсумку контролери констатували, що один із відібраних зразків питної води не відповідає "Гігієнічним вимогам до води питної, призначеної для споживання людиною" за бактеріологічними показниками.
"За результатами проведених лабораторією випробувального центру Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи лабораторних досліджень проб харчових продуктів із 5 відібраних проб харчових продуктів, 1 проба "салат з вареного буряка" не відповідає показникам якості та безпечності харчових продуктів, а саме виділено стафілокок (Staph. aureus)", - повідомили у Держпродспоживслужбі.
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"За результатами здійснення позапланового інспектування Комунального підприємства "Зеніт" Головним управлінням видано Рішення про знищення, відкликання та/або вилучення з обігу харчових продуктів та припис про усунення порушень вимог законодавства", - додали контролери.
Нагадаємо, як писав УНН, проблеми із якістю харчування дітей у садочках і школах зумовлені, зокрема, недосконалою законодавчою базою.
Щоб це виправити, необхідно просити тендерні вимоги до постачальників продуктів, заявив нардеп Сергій Тригубенко.
Уряд вже закликали якнайшвидше прийняти відповідні нормативно-правові акти.