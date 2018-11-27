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В одной из столичных школ нашли стафилококк

В одной из столичных школ нашли стафилококк

Киев  •  УНН

 • 8487 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Специалисты ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве совершили внеплановую проверку одной из столичных школ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идет о проверке школы I-III ступеней № 306 Деснянского района столицы. Также в рамках мероприятия контроллеры проверили коммунальное предприятие “Зенит”.

Накануне на качество питания в школе пожаловались родители учеников.

“Для лабораторных исследований (было — ред.) отобрано 5 образцов пищевых продуктов, 15 смывов с объектов окружающей среды, 6 проб питьевой воды из питьевых фонтанчиков и сети централизованного водоснабжения заведения”, — говорится в сообщении.

В итоге контроллеры констатировали, что один из отобранных образцов питьевой воды не отвечает “Гигиеническим требованиям к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком” по бактериологическим показателям.

“По результатам проведенных лабораторией испытательного центра Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы лабораторных исследований проб пищевых продуктов из 5 отобранных проб пищевых продуктов, 1 проба „салат из вареной свеклы“ не соответствует показателям качества и безопасности пищевых продуктов, а именно выделено стафилококк (Staph. aureus)”, — сообщили в Госпродпотребслужбы.

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“По результатам осуществления внепланового инспектирования коммунального предприятия ”Зенит“ Главным управлением выдано Решение об уничтожении, отзыве и/или изъятии из обращения пищевых продуктов и предписание об устранении нарушений требований законодательства”, — добавили контроллеры.

Напомним, как писал УНН, проблемы с качеством питания детей в садиках и школах обусловлены, в частности, несовершенной законодательной базой.

Чтобы это исправить, необходимо просить тендерные требования к поставщикам продуктов, заявил нардеп Сергей Тригубенко.

Правительство уже призвали как можно скорее принять соответствующие нормативно-правовые акты.

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