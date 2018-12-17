В Киеве планируют прекратить питание в некоторых школах

"Только за последний месяц мы проверили более 50 таких субъектов (которые предоставляют некачественные услуги по питанию в школах - ред.), и было обнаружено, что некоторые субъекты - а именно это общество "Понтем" - нарушают множество правил и норм, предоставляющих услуги... На сегодняшний день в городе Киеве возникла угроза прекращения питания в тех заведениях, где работают недобросовестные бизнесмены. На этой неделе нами как Госпродпотребслужбой будут проведены повторные проверки, и будет вынесено решение о прекращении предоставления услуги по питанию в данных заведениях", - отметил чиновник.

По его словам, поставщики услуг из детского питания нарушают технологический режим, условия хранения продуктов - в том числе сырого мяса, нарушают правила мытья сырых овощей, а не нумеруют инвентарь, не следят за прохождением медицинских осмотров работниками пищеблоков, занижают выход блюд по калорийности и весу. По результатам проверок Госпродпотребслужба уже прекратила деятельность 38 субъектов хозяйствования.

"В результате высеваются условно патогенные, патогенные микроорганизмы, находятся стерины, которые вообще опасны для детей и подростков в данном возрасте", - добавил Рубан.

Напомним, в ноябре специалисты ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве совершили внеплановую проверку одной из столичных школ. По результатам проведенных лабораторией испытательного центра Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе лабораторных исследований проб пищевых продуктов из 5 отобранных проб пищевых продуктов, 1 проба "салат из вареной свеклы" не соответствует показателям качества и безопасности пищевых продуктов, а именно выделено стафилококк (Staph. aureus).