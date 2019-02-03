В прошлом году в школах Киева зафиксировали 10 серьезных нарушений в сфере питания

"В течение 2018 года в ходе проведения мероприятий государственного контроля пищевых продуктов в 78 учебных заведениях. В пределах предоставленных полномочий, по основаниям, определенным законодательством, в 10 случаях были приняты решения о временной приостановке производства и обращения пищевых продуктов, не соответствующих требованиям нормативных документов. Решение о прекращении в учебных заведениях питания детей в целом не принимались", - отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, за нарушение требований законодательства о пищевых продуктах операторы рынка, осуществляющие питание учащихся, привлекались к ответственности в соответствии с законом о госконтроль за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, корма, побочные продукты животного происхождения, здоровья и благополучия животных.

Напомним, в конце прошлого года Госпродпотребслужба в г. Киеве сообщала, что планирует провести повторные проверки и принять решение о прекращении питания в отдельных школах Киева из-за многочисленных нарушений.