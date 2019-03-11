Влада Києва посилить контроль за якістю харчування у школах

Відповідний проект рішення "Про затвердження Порядку про організацію харчування учнів (вихованців) у закладах загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади м. Києва" був підтриманий постійною комісією Київради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту.

Повідомляється, що документ має бути погоджений ще трьома комісіями Київради, після чого буде винесений на голосування до сесійної зали. Проект рішення передбачає до 1 січня 2020 року розробку і впровадження нових вимог із якості харчування у школах Департаментом освіти та науки спільно із Головним управлінням Держспоживслужби в м. Києві.

"Це революційне для системи харчування рішення. Завдяки цьому ми врешті вирішимо питання і постачання якісних продуктів, і організації харчування у закладах освіти в цілому. Наша цільова аудиторія – дітки, і ми повинні зробити все можливе, аби нашим дітям було смачно, а також безпечно харчуватись у школах, при цьому ефективно використовуючи бюджетні кошти", – підкреслив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

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Після схвалення документу послуги організації харчування у школах зможуть замовляти виключно комунальні підприємства.

"Після того, як ми впровадимо стандарти якості, коли система запрацює, ми відкриємо це для ринку. Наразі ми не можемо ризикувати здоров’ям дітей через недобросовісні компанії. Як показує практика, приватні компанії не готові до якісної організації харчування. Вплив на комунальні підприємства з боку міської влади більший. Контроль буде більш жорсткий, харчування буде смачним і якісним. Для всіх діток у всіх столичних школах", – додав Мондриївський.

Йдеться про комунальні підприємства, їдальні, які належать до сфери управління райдержадміністрацій. Такі підприємства повинні відповідати санітарно-гігієнічним вимогам та належній практиці виробництва у межах системи НАССР, або інших систем управління безпекою харчових продуктів.

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У проекті рішення визначено, що орієнтовні двотижневі меню мають погоджуватися із Головним управлінням Держспоживслужби в м. Києві. Продукти харчування повинні надходити до шкіл разом із супровідними документами. Складання щоденного меню здійснюється медичним працівником школи, завідуючим харчоблоку їдальні. За рахунок бюджету Києва безоплатне харчування з одноразовим режимом отримують учні 1-4 класів та учні 5-11 класів пільгових категорій.

Наразі безоплатним харчуванням у школах Києва забезпечено 127 тис. 556 учнів: 121 тис. 262 учні 1-4 класів та 6 тис. 294 – учні 5-11 класів (пільгових категорій).

Нагадаємо, депутат Сергій Тригубенко закликав КМУ посилити тендерні вимоги до постачальників продуктів харчування в школи і садки.

Також нагадаємо, що кількість отруєнь у дитячих навчальних закладах за останні кілька років зросла в 17 разів.