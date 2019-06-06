Власти Китая предоставили первые лицензии для коммерческого использования сетей 5G
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Министерство промышленности и информатизации КНР выдало в четверг первые лицензии на коммерческое использование сетей 5G четырем компаниям. Об этом сообщило агентство "Синьхуа", передает УНН.
По данным издания, их получили три крупнейшых оператора мобильной связи страны China Telecom, China Mobile, China Unicom и телерадиовещательная корпорация China Broadcasting Network.
"Технология 5G позволит создать высокоскоростную, мобильный, безопасную инфраструктуру с широкой зоной охвата", - заявил на церемонии министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй. Как отметил глава ведомства, введение в коммерческую эксплуатацию связи в формате 5G предоставит новые возможности для развития цифровой экономики страны.
По оценке Академии информации и коммуникационных технологий Китая, связь в формате 5G позволит создать в Китае дополнительно около 10,6 трлн юаней (около 1,54 трлн долл) валового продукта и 3 млн рабочих мест с 2020 по 2025 годы.
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Напомним, ранее, 17 мая, Петр Порошенко подписал указ о введении 5G.
Как сообщал УНН, Украина находится в первой десятке ведущих стран мира, которые тестируют на своей территории технологии 5G.