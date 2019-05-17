Порошенко підписав указ про запровадження 5G
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав указ про забезпечення умов запровадження систем мобільного зв’язку 5G в Україні, передає УНН.
"Я впевнений, що ми маємо все зробити, щоб в 2020 році 5G працював в Україні", - сказав Порошенко.
Тому, сьогодні Порошенко підписав указ про забезпечення умов для запровадження систем рухомого мобільного зв’язку п’ятого покоління.
Нагадаємо, Національна комісія регулювання зв'язку та інформатизації в 2020 році може виставити на торги ліцензії на частоти 5G вже в наступному році.
Як повідомляв УНН, Україна перебуває у першій десятці провідних країн світу, які тестують на своїй території технології 5G.