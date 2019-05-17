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Порошенко підписав указ про запровадження 5G

Порошенко підписав указ про запровадження 5G

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав указ про забезпечення умов запровадження систем мобільного зв’язку 5G в Україні, передає УНН.

"Я впевнений, що ми маємо все зробити, щоб в 2020 році 5G працював в Україні", - сказав Порошенко.

Тому, сьогодні Порошенко підписав указ про забезпечення умов для запровадження систем рухомого мобільного зв’язку п’ятого покоління.

Нагадаємо, Національна комісія регулювання зв'язку та інформатизації в 2020 році може виставити на торги ліцензії на частоти 5G вже в наступному році.

Як повідомляв УНН, Україна перебуває у першій десятці провідних країн світу, які тестують на своїй території технології 5G.

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