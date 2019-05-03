Омелян назвав дату виставлення ліцензії на 5G в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Національна комісія регулювання зв'язку та інформатизації в 2020 році може виставити на торги ліцензії на частоти 5G вже в наступному році. Про це під час зустрічі з журналістами заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає УНН.
"Ми сподіваємося, і це їх позиція (регуляторів), і Україна в наступному році зможе виставити на продаж перші ліцензії на 5G. Такий план регулятора, і ми його підтримуємо", - розповів Омелян.
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Нагадаємо, Україна знаходиться в першій десятці провідних країн світу, які тестують на своїй території технології 5G.
Крім того, Єврокомісар з єдиного цифрового ринку Андрус Ансіп представить у вівторок рекомендації Європейської комісії (ЄК) з приводу посилення контролю в області кібербезпеки.