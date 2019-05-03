Омелян назвав дату виставлення ліцензії на 5G в Україні

КИЇВ. 3 травня. УНН. Національна комісія регулювання зв'язку та інформатизації в 2020 році може виставити на торги ліцензії на частоти 5G вже в наступному році. Про це під час зустрічі з журналістами заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає УНН.