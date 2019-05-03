Омелян назвал дату выставления лицензии на 5G в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Национальная комиссия регулирования связи и информатизации в 2020 году может выставить на торги лицензии на частоты 5G уже в следующем году. Об этом во время встречи с журналистами заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает УНН.
"Мы надеемся, и это их позиция (регуляторов), и Украина в следующем году сможет выставить на продажу первые лицензии на 5G. Такой план регулятора, и мы его поддерживаем", - рассказал Омелян.
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Напомним, Украина находится в первой десятке ведущих стран мира, которые испытывают на своей территории технологии 5G.
Кроме того, Еврокомиссар по единому цифровому рынку Андрус Ансип представит во вторник рекомендации Европейской комиссии (ЕК) по поводу усиления контроля в области кибербезопасности.