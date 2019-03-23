В ЕС не будут отказываться от Huawei, но усилят контроль за 5G

По его данным, рекомендации, которые не будут иметь юридической силы, подчеркнут единый подход Евросоюза к угрозам безопасности, в частности в связи с использованием систем мобильной связи пятого поколения связи — 5G. Еврокомиссия намерена рекомендовать европейским странам усилить координацию действий в сфере кибербезопасности, в частности, активизируя обмен информацией по вопросам систем 5G. При этом ЕК не будет добиваться от стран ЕС отказа от оборудования китайской компании Huawei при создании сетей по стандарту 5G.

В странах ЕС тема допуска китайских IT-корпораций к созданию сетей 5G возникла в связи с обвинениями США в адрес компании Huawei в наличии в продукции компании систем несанкционированного доступа (back door), которые используются в целях шпионажа. Госсекретарь США Майкл Помпео в частности ранее заявлял, что “использование китайских технологий увеличивает риски”, и настоятельно рекомендовал союзникам США, в первую очередь государствам НАТО, отказаться от закупок оборудования компании Huawei. В компании в свою очередь говорили, что нарушать законы иностранных государств не собираются.

Как сообщал УНН, разведка США обеспокоена тем, что Huawei прокладывает подводные кабели связи.