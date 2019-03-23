В ЄС не будуть відмовлятися від Huawei, але посилять контроль за 5G
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Єврокомісар з єдиного цифрового ринку Андрус Ансіп представить у вівторок рекомендації Європейської комісії (ЄК) з приводу посилення контролю в області кібербезпеки. При цьому ЄК не має наміру вимагати від країн Євросоюзу відмови від використання технологій і обладнання китайської компанії Huawei, повідомило в п’ятницю агентство Reuters, передає УНН.
За його даними, рекомендації, які не матимуть юридичної сили, підкреслять єдиний підхід Євросоюзу до загроз безпеці, зокрема в зв’язку з використанням систем мобільного зв’язку п’ятого покоління зв’язку — 5G. Єврокомісія має намір рекомендувати європейським країнам посилити координацію дій у сфері кібербезпеки, зокрема, активізуючи обмін інформацією з питань систем 5G. При цьому ЄК не буде домагатися від країн ЄС відмови від обладнання китайської компанії Huawei при створенні мереж за стандартом 5G.
У країнах ЄС тема допуску китайських IT-корпорацій до створення мереж 5G виникла в зв’язку з обвинуваченнями США на адресу компанії Huawei в наявності в продукції компанії систем несанкціонованого доступу (back door), які використовуються з метою шпигунства. Держсекретар США Майкл Помпео зокрема раніше заявляв, що “використання китайських технологій збільшує ризики”, і настійно рекомендував союзникам США, в першу чергу союзним націям, відмовитися від закупівель обладнання компанії Huawei. У компанії в свою чергу говорили, що порушувати закони іноземних держав не збираються.
Як повідомляв УНН, розвідка США занепокоєна тим, що Huawei прокладає підводні кабелі зв’язку.