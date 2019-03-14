Розвідка США занепокоєна тим, що Huawei прокладає підводні кабелі зв'язку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Експерти в області безпеки США висловлюють стурбованість вразливістю підводних кабельних систем, до створення яких причетна китайська компанія Huawei. Про це повідомила газета The Wall Street Journal, передає УНН з посиланням на відповідну публікацію.
Вона пише, що в американо-китайських відносинах “відкрився новий фронт боротьби за контроль над глобальними мережами, що забезпечують роботу інтернету”. У той час, як США вживають заходів проти Huawei Technologies, щоб не допустити її до створення мереж мобільного зв’язку наступного покоління, компанія зміцнює позиції в створенні мережі підводних кабелів, по яких йде практично весь обсяг інтернет-інформації, зазначає видання.
За її даними, близько 380 активно використовуваних підводних оптоволоконних кабелів забезпечують передачу близько 95% загального обсягу даних. Це робить їх критично важливими для економіки і національної безпеки.
У зв’язку з цим, зазначила газета, нинішні і колишні співробітники американських органів безпеки і союзних США країн висловлюють заклопотаність тим, що ці підводні кабелі уразливі для шпигунства, а причетність до їх створення Huawei “потенційно може зміцнити позиції Китаю”. Газета нагадує, що у вересні минулого року дочірня компанія Huawei Marine Networks завершила прокладку оптоволоконного кабелю між Бразилією і Камеруном протяжністю близько 6 тисяч км і приступила до прокладання кабелю, що з’єднує Європу, Азію і Африку протяжністю 12 тисяч км. В цілому, за інформацією видання, китайська компанія брала участь в 90 проектах з прокладання підводних кабелів.
“Нам відомо про загрози безпеки, які виникають для підводних кабельних систем, — привела The Wall Street Journal думку директора Національного центру контррозвідки і безпеки в апараті директора Національної розвідки США Вільяма Іваніни. — З огляду на, що цими системам здійснюється передача дуже великого обсягу інформації, забезпечення їхньої безпеки є пріоритетним завданням”.
Як повідомляв УНН, Пекін захистить Huawei та інші телекомунікаційні компанії Китаю.