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Разведка США обеспокоена тем, что Huawei прокладывает подводные кабели связи

Киев • УНН

 • 35946 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Эксперты в области безопасности США выражают озабоченность уязвимостью подводных кабельных систем, к созданию которых причастна китайская компания Huawei. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, передает УНН со ссылкой на соответствующую публикацию.

Разведка США обеспокоена тем, что Huawei прокладывает подводные кабели связи

Она пишет, что в американо-китайских отношениях “открылся новый фронт борьбы за контроль над глобальными сетями, обеспечивающими работу интернета”. В то время, как США предпринимают меры против Huawei Technologies, чтобы не допустить ее к созданию сетей мобильной связи следующего поколения, компания укрепляет позиции в создании сети подводных кабелей, по которым идет практически весь объем интернет-информации, отмечает издание.

По ее данным, около 380 активно используемых подводных оптоволоконных кабелей обеспечивают передачу около 95% общего объема данных. Это делает их критически важными для экономики и национальной безопасности.

В этой связи, отметила газета, нынешние и бывшие сотрудники американских органов безопасности и союзных США стран выражают озабоченность тем, что эти подводные кабели уязвимы для шпионажа, а причастность к их созданию Huawei “потенциально может укрепить позиции Китая”. Газета напоминает, что в сентябре прошлого года дочерняя компания Huawei Marine Networks завершила прокладку оптоволоконного кабеля между Бразилией и Камеруном протяженностью около 6 тысяч км и приступила к прокладке кабеля, соединяющего Европу, Азию и Африку протяженностью 12 тысяч км. В целом, по информации издания, китайская компания участвовала в 90 проектах по прокладке подводных кабелей.

“Нам известно об угрозах безопасности, которые возникают для подводных кабельных систем, — привела The Wall Street Journal мнение директора Национального центра контрразведки и безопасности в аппарате директора Национальной разведки США Уильяма Иванины. — Учитывая, что по этим системам осуществляется передача очень большого объема информации, обеспечение их безопасности является приоритетной задачей”.

Как сообщал УНН, Пекин защитит Huawei и другие телекоммуникационные компании Китая.

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