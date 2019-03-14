Разведка США обеспокоена тем, что Huawei прокладывает подводные кабели связи

Она пишет, что в американо-китайских отношениях “открылся новый фронт борьбы за контроль над глобальными сетями, обеспечивающими работу интернета”. В то время, как США предпринимают меры против Huawei Technologies, чтобы не допустить ее к созданию сетей мобильной связи следующего поколения, компания укрепляет позиции в создании сети подводных кабелей, по которым идет практически весь объем интернет-информации, отмечает издание.

По ее данным, около 380 активно используемых подводных оптоволоконных кабелей обеспечивают передачу около 95% общего объема данных. Это делает их критически важными для экономики и национальной безопасности.

В этой связи, отметила газета, нынешние и бывшие сотрудники американских органов безопасности и союзных США стран выражают озабоченность тем, что эти подводные кабели уязвимы для шпионажа, а причастность к их созданию Huawei “потенциально может укрепить позиции Китая”. Газета напоминает, что в сентябре прошлого года дочерняя компания Huawei Marine Networks завершила прокладку оптоволоконного кабеля между Бразилией и Камеруном протяженностью около 6 тысяч км и приступила к прокладке кабеля, соединяющего Европу, Азию и Африку протяженностью 12 тысяч км. В целом, по информации издания, китайская компания участвовала в 90 проектах по прокладке подводных кабелей.

“Нам известно об угрозах безопасности, которые возникают для подводных кабельных систем, — привела The Wall Street Journal мнение директора Национального центра контрразведки и безопасности в аппарате директора Национальной разведки США Уильяма Иванины. — Учитывая, что по этим системам осуществляется передача очень большого объема информации, обеспечение их безопасности является приоритетной задачей”.

Как сообщал УНН, Пекин защитит Huawei и другие телекоммуникационные компании Китая.