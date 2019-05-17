Порошенко подписал указ о введении 5G
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении условий внедрения систем мобильной связи 5G в Украине, передает УНН.
"Я уверен, что мы должны все сделать, чтобы в 2020 году 5G работал в Украине", - сказал Порошенко.
Поэтому, сегодня Порошенко подписал указ об обеспечении условий для внедрения систем подвижной мобильной связи пятого поколения.
Напомним, Национальная комиссия регулирования связи и информатизации в 2020 году может выставить на торги лицензии на частоты 5G уже в следующем году.
Как сообщал УНН, Украина находится в первой десятке ведущих стран мира, которые тестируют на своей территории технологии 5G.