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Влада Китаю надала перші ліцензії на комерційне використання мереж 5G

Влада Китаю надала перші ліцензії на комерційне використання мереж 5G

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Міністерство промисловості та інформатизації КНР видало в четвер перші ліцензії на комерційне використання мереж 5G чотирьом компаніям. Про це повідомило агентство “Сіньхуа”, передає УНН.

За даними видання, їх отримали три найбільші оператори мобільного зв'язку країни China Telecom, China Mobile, China Unicom і телерадіомовна корпорація China Broadcasting Network.

"Технологія 5G дозволить створити високошвидкісну, мобільний, безпечну інфраструктуру з широкою зоною охоплення", - заявив на церемонії міністр промисловості і інформатизації КНР Мяо Вей. Як зазначив глава відомства, введення в комерційну експлуатацію зв'язку в форматі 5G надасть нові можливості для розвитку цифрової економіки країни.

За оцінкою Академії інформації та комунікаційних технологій Китаю, зв'язок в форматі 5G дозволить створити в Китаї додатково близько 10,6 трлн юанів (близько 1,54 трлн дол) валового продукту і 3 млн робочих місць з 2020 по 2025 роки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Засновник Huawei заявив, що дії США не вплинуть на програму розвитку мереж 5G

Нагадаємо, раніше, 17 травня, Петро Порошенко підписав указ про запровадження 5G.

Як повідомляв УНН, Україна перебуває у першій десятці провідних країн світу, які тестують на своїй території технології 5G.

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