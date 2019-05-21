Засновник Huawei заявив, що дії США не вплинуть на програму розвитку мереж 5G
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Дії США щодо китайської телекомунікаційної компанії Huawei не вплинуть на її програму розвитку технологій зв'язку 5G. Як заявив у вівторок засновник Huawei Жень Чженфей, Сполучені Штати явно недооцінюють потенціал китайського виробника. Про це повідомляє УНН із посиланням на Центральне телебачення Китаю.
“Нинішня політика Сполучених Штатів явно недооцінює нашу силу”, — сказав Жень Чженфей.
“Програма розвитку мереж 5G Huawei абсолютно не постраждала. Говорячи про технології 5G, протягом двох-трьох найближчих років ніхто не здатний наздогнати Huawei”, — підкреслив він.
Минулої неділі стало відомо, що американська корпорація Google призупинила бізнес-контакти з Huawei після того, як влада США прийняла рішення внести останню в чорний список. На практиці такий крок означає, що китайська компанія позбудеться доступу до технологій і програмного забезпечення, за винятком тих продуктів, які знаходяться у відкритому доступі.
У понеділок Міністерство торгівлі США видало Huawei 90-денну тимчасову генеральну ліцензію, яка відновлює її право забезпечувати обслуговування мереж і надавати оновлення програмного забезпечення для її мобільних пристроїв, що використовуються в США. Це положення діє з 20 травня 2019 року по 19 серпня 2019 року.
Нагадаємо, у Huawei заявили, що продовжать обслуговувати свої пристрої по всьому світу. Китайська телекомунікаційна компанія Huawei продовжить надання оновлень для системи безпеки своїх пристроїв, реалізованих по всьому світу, і буде здійснювати їх післяпродажне обслуговування.