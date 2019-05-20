Huawei продовжить обслуговувати свої пристрої

КИЇВ. 20 травня. УНН. У Компанії Huawei заявили, що продовжать обслуговувати свої пристрої по всьому світу. Китайська телекомунікаційна компанія Huawei продовжить надання оновлень для системи безпеки своїх пристроїв, реалізованих по всьому світу, і буде здійснювати їх післяпродажне обслуговування. Про це йдеться в поширеній у понеділок заяві компанії, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.