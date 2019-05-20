Huawei продовжить обслуговувати свої пристрої
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. У Компанії Huawei заявили, що продовжать обслуговувати свої пристрої по всьому світу. Китайська телекомунікаційна компанія Huawei продовжить надання оновлень для системи безпеки своїх пристроїв, реалізованих по всьому світу, і буде здійснювати їх післяпродажне обслуговування. Про це йдеться в поширеній у понеділок заяві компанії, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Huawei буде продовжувати надання оновлень для системи безпеки і післяпродажне обслуговування всіх існуючих продуктів компанії, в тому числі смартфонів і планшетів, включаючи ті, які вже реалізовані або зберігаються на складах по всьому світу", - йдеться в заяві.
У компанії додали, що продовжать розвивати безпечну і стійку екосистему програмного забезпечення, щоб забезпечити кращий сервіс для користувачів.
Раніше УНН повідомляв, що Google призупинила підтримку Huawei на фоні внесення її в чорний список.