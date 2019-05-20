Huawei продолжит обслуживать свои устройства
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. В Компании Huawei заявили, что продолжат обслуживать свои устройства по всему миру. Китайская телекоммуникационная компания Huawei продолжит предоставление обновлений для системы безопасности своих устройств, реализованных по всему миру, и будет осуществлять их послепродажное обслуживание. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении компании, предает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Huawei будет продолжать предоставление обновлений для системы безопасности и послепродажное обслуживание всех существующих продуктов компании, в том числе смартфонов и планшетов, включая те, которые уже реализованы или хранятся на складах по всему миру", - говорится в заявлении.
В компании добавили, что продолжат развивать безопасную и устойчивую экосистему программного обеспечения, чтобы обеспечить лучший сервис для пользователей.
Ранее УНН сообщал, что Google приостановила поддержку Huawei на фоне внесения её в черный список.