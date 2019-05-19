Google призупинила підтримку Huawei на тлі внесення її в чорний список
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Корпорація Google припинила бізнес-контакти з китайською телекомунікаційною компанією Huawei після того, як влада США прийняла рішення внести останню в чорний список. Про це повідомило в неділю агентство Reuters з посиланням на джерела, передає УНН.
На практиці такий крок означає, що китайська компанія позбудеться доступу до технологій і програмного забезпечення, за винятком тих продуктів, які надаються у відкритому доступі. Так, наприклад, Huawei втратить доступ до оновлень мобільної операційної системи Android, якою оснащені смартфони її виробництва. До того ж, як уточнює Reuters, китайська компанія не зможе встановлювати програми, розроблені Google, наприклад магазин додатків Google play і електронну пошту Gmail, на наступні моделі своїх мобільних пристроїв.
Нагадаємо, 15 травня президент Дональд Трамп підписав виконавчий указ, що вводить режим надзвичайного стану для захисту інформаційно-комунікаційної інфраструктури США від іноземних загроз. Пізніше стало відомо, що Міністерство торгівлі США прийняло рішення внести китайську компанію Huawei і пов’язані з нею юридичні особи в свій чорний список через загрозу національній безпеці, це рішення вступило в силу 17 травня.
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У серпні минулого року Трамп підписав указ, який заборонив урядовим відомствам США використовувати обладнання, вироблене Huawei і ще однієї китайською компанією — ZTE.