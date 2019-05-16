У Huawei відповіли на оголошення Трампом надзвичайного стану в США
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Компанія Huawei нарешті виступила із заявою у відповідь адміністрації Дональда Трампа після того, як в США було оголошено надзвичайний стан "для захисту комунікаційних мереж", передає УНН з посиланням на The Guardian.
"Якщо США обмежать діяльність Huawei, це не зробить США безпечнішими і не зробить їх сильнішими. Це тільки змусить США використовувати більш низьке і дороге альтернативне обладнання, відставати від інших країн ... і в кінцевому підсумку завдасть шкоди американським компаніям і споживачам", - йдеться в заяві компанії, опублікованій державним агентством Global Times.
Компанія заявила, що готова "спілкуватися з США для забезпечення безпеки продукції", повторюючи запевнення, дані Великій Британії.
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Нагадаємо, 16 травня президент США Дональд Трамп підписав указ про введення в країні режиму надзвичайного стану для захисту її комунікаційних мереж.
Указ розширює повноваження влади США і дозволяє блокувати транзакції між американськими компаніями та їхніми іноземними постачальниками. Йдеться про випадки, коли іноземну компанію контролюють "противники США" або ж коли угода з нею піддає безпеку США "неприйнятним ризикам".
За інформацією американських ЗМІ, указ Трампа "прокладає дорогу" для введення заборони на ведення бізнесу з китайською Huawei.