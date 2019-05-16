Трамп ввел в США режим ЧС для защиты сетей связи
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении в стране режима чрезвычайной ситуации для защиты ее коммуникационных сетей, пишет газета The Washington Post со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс, передает УНН.
По ее словам, Трамп ясно дал понять, что его администрация делает все возможное для процветания США и защиты страны от противников, “которые все активнее создают и используют уязвимости в инфраструктуре и услугах в области информационно-коммуникационных технологий”.
Как отмечает WP, данный указ расширяет полномочия властей США и позволяет блокировать транзакции между американскими компаниями и их иностранными поставщиками. Речь идет о случаях, когда иностранную компанию контролируют “противники США” или же когда сделка с ней подвергает безопасность США “неприемлемым рискам”.
Reuters пишет, что указ Трампа “прокладывает дорогу” для введения запрета на ведение бизнеса с китайской Huawei. Ранее источники агентства утверждали, что именно эта компания будет целью указа Трампа, в Вашингтоне неоднократно обвиняли Huawei в создании шпионского оборудования.
Стоит напомнить, что данные, собранные методом электронного слежения используют в США против компании Huawei.