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Трамп ввел в США режим ЧС для защиты сетей связи

Трамп ввел в США режим ЧС для защиты сетей связи

Киев  •  УНН

 • 10409 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении в стране режима чрезвычайной ситуации для защиты ее коммуникационных сетей, пишет газета The Washington Post со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс, передает УНН.

По ее словам, Трамп ясно дал понять, что его администрация делает все возможное для процветания США и защиты страны от противников, “которые все активнее создают и используют уязвимости в инфраструктуре и услугах в области информационно-коммуникационных технологий”.

Как отмечает WP, данный указ расширяет полномочия властей США и позволяет блокировать транзакции между американскими компаниями и их иностранными поставщиками. Речь идет о случаях, когда иностранную компанию контролируют “противники США” или же когда сделка с ней подвергает безопасность США “неприемлемым рискам”.

Reuters пишет, что указ Трампа “прокладывает дорогу” для введения запрета на ведение бизнеса с китайской Huawei. Ранее источники агентства утверждали, что именно эта компания будет целью указа Трампа, в Вашингтоне неоднократно обвиняли Huawei в создании шпионского оборудования.

Стоит напомнить, что данные, собранные методом электронного слежения используют в США против компании Huawei.

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