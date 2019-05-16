Трамп ввів в США режим НС для захисту мереж зв'язку

За її словами, Трамп ясно дав зрозуміти, що його адміністрація робить все можливе для процвітання США і захисту країни від ворогів, “які все активніше створюють і використовують уразливості в інфраструктурі і послуги в області інформаційно-комунікаційних технологій”.

Як зазначає WP, даний указ розширює повноваження влади США і дозволяє блокувати транзакції між американськими компаніями та їхніми іноземними постачальниками. Йдеться про випадки, коли іноземну компанію контролюють “противники США” або ж коли угода з нею наражає безпеку США на “неприйнятні ризики”.

Reuters пише, що указ Трампа “прокладає дорогу” для введення заборони на ведення бізнесу з китайською Huawei. Раніше джерела агентства стверджували, що саме ця компанія буде метою указу Трампа, у Вашингтоні неодноразово звинувачували Huawei в створенні шпигунського устаткування.

Варто нагадати, що дані, зібрані методом електронного стеження використовують в США проти компанії Huawei.