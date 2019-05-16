Минторговли США внесет Huawei и ряд связанных с ней компаний в черный список
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Министерство торговли США объявило о решении внести китайскую телекоммуникационную компанию Huawei, а также 70 связанных с ней фирм в черный список, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Минторговли, пишет УНН.
Источники агентства утверждают, что это решение затруднит или даже сделает невозможной продажу некоторой продукции Huawei, так как китайская компания зависит от американских поставщиков.
“Сегодня Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США объявило о том, что оно добавит Huawei Technologies Co. Ltd. и связанные с ней юридические лица в черный список бюро”, — говорится в документе.
Пресс-служба отмечает также, что подобное решение было принято, поскольку ведомство располагает информацией, свидетельствующей о том, что компания “вовлечена в деятельность, противоречащую национальной безопасности США и внешнеполитическим интересам”.
Минторг США, в частности, обвиняет Huawei в предоставлении запрещенных финансовых услуг Ирану в обход американских санкций, а также в попытках препятствовать осуществлению правосудия в ходе расследования этих нарушений в США.
“Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США при поддержке президента США таким образом помещает Huawei, китайскую компанию, которая является крупнейшим производителем телекоммуникационного оборудования в мире, в черный список. Это будет препятствовать использованию американских технологий иностранными компаниями в целях, которые могут потенциально подорвать национальную безопасность или внешнеполитические интересы США”, — заявил министр торговли США Уилбур Росс.
Как ранее сообщал УНН, Трамп ввел в США режим ЧС для защиты сетей связи.