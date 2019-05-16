Мінторгівлі США внесе Huawei і ряд пов'язаних з нею компаній в чорний список
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Міністерство торгівлі США оголосило про рішення внести китайську телекомунікаційну компанію Huawei, а також 70 пов’язаних з нею фірм в чорний список, повідомляє Reuters з посиланням на заяву Мінторгівлі, пише УНН.
Джерела агентства стверджують, що це рішення ускладнить або навіть унеможливить продаж деякої продукції Huawei, так як китайська компанія залежить від американських постачальників.
“Сьогодні Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США оголосило про те, що воно додасть Huawei Technologies Co. Ltd. і пов’язані з нею юридичні особи в чорний список бюро”, — йдеться в документі.
Прес-служба зазначає також, що подібне рішення було прийнято, оскільки відомство має інформацію, що свідчить про те, що компанія “залучена в діяльність, яка суперечить національній безпеці США і зовнішньополітичним інтересам”.
Мінторг США, зокрема, звинувачує Huawei в наданні заборонених фінансових послуг Ірану в обхід американських санкцій, а також в спробах перешкоджати здійсненню правосуддя в ході розслідування цих порушень в США.
“Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США за підтримки президента США таким чином розміщує Huawei, китайську компанію, яка є найбільшим виробником телекомунікаційного обладнання в світі, в чорний список. Це буде перешкоджати використанню американських технологій іноземними компаніями з метою, які можуть потенційно підірвати національну безпеку або зовнішньополітичні інтереси США”, — заявив міністр торгівлі США Уілбур Росс.
Як раніше повідомляв УНН, Трамп ввів в США режим НС для захисту мереж зв’язку.