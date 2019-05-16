В Huawei ответили на объявленние Трампом чрезвычайного положения в США
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Компания Huawei наконец выступила с заявленим в ответ администрации Дональда Трампа после того, как в США было объявлено чрезвычайное положение “для защиты коммуникационных сетей”, передаёт УНН, ссылаясь на The Guardian.
“Если США ограничат деятельность Huawei, это не сделает США более безопасными и не сделает их сильнее. Это только заставит США использовать более низкое и дорогое альтернативное оборудование, отставать от других стран ... и в конечном итоге нанесёт ущерб американским компаниям и потребителям”, — говорится в заявлении компании, опубликованном государственным агентством Global Times.
Компания заявила, что готова “общаться с США для обеспечения безопасности продукции”, повторяя заверения, даные Великобритании.
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Напомним, 16 мая президент США Дональд Трамп подписал указ о введении в стране режима чрезвычайной ситуации для защиты ее коммуникационных сетей.
Указ расширяет полномочия властей США и позволяет блокировать транзакции между американскими компаниями и их иностранными поставщиками. Речь идет о случаях, когда иностранную компанию контролируют “противники США” или же когда сделка с ней подвергает безопасность США “неприемлемым рискам”.
По информации американских СМИ, указ Трампа “прокладывает дорогу” для введения запрета на ведение бизнеса с китайской Huawei.