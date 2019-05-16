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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 137888 просмотра

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6 марта, 17:12 • 144667 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130150 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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В Huawei ответили на объявленние Трампом чрезвычайного положения в США

В Huawei ответили на объявленние Трампом чрезвычайного положения в США

Киев  •  УНН

 • 10908 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Компания Huawei наконец выступила с заявленим в ответ администрации Дональда Трампа после того, как в США было объявлено чрезвычайное положение “для защиты коммуникационных сетей”, передаёт УНН, ссылаясь на The Guardian.

“Если США ограничат деятельность Huawei, это не сделает США более безопасными и не сделает их сильнее. Это только заставит США использовать более низкое и дорогое альтернативное оборудование, отставать от других стран ... и в конечном итоге нанесёт ущерб американским компаниям и потребителям”, — говорится в заявлении компании, опубликованном государственным агентством Global Times.

Компания заявила, что готова “общаться с США для обеспечения безопасности продукции”, повторяя заверения, даные Великобритании.

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Напомним, 16 мая президент США Дональд Трамп подписал указ о введении в стране режима чрезвычайной ситуации для защиты ее коммуникационных сетей.

Указ расширяет полномочия властей США и позволяет блокировать транзакции между американскими компаниями и их иностранными поставщиками. Речь идет о случаях, когда иностранную компанию контролируют “противники США” или же когда сделка с ней подвергает безопасность США “неприемлемым рискам”.

По информации американских СМИ, указ Трампа “прокладывает дорогу” для введения запрета на ведение бизнеса с китайской Huawei.

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