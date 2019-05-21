США дозволили Huawei обмежену діяльність в країні до кінця літа

Відповідне повідомлення було розміщено Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США в понеділок на сайті офіційних документів американського уряду (Федерального реєстру).

"Дане положення надає 90-денну тимчасову генеральну ліцензію, яка частково відновлює режим ліцензування" щодо Huawei, відзначається в документі. У відомстві підкреслили, що "положення діє з 20 травня 2019 року по 19 серпня 2019 року". Крім того, як зазначається в документі, скасовуються обмеження для Huawei на покупку товарів в США.

Таким чином, американська влада тимчасово відстрочила деякі торговельні обмеження, які раніше вирішили ввести відносно компанії. При цьому відстрочення не буде поширюватися на нові угоди, укладені вже після вступу в силу обмежень. Її мета - створити умови для того, щоб робота вже існуючих клієнтів Huawei не було порушено в результаті внесення китайської компанії в американський чорний список. Зокрема, мова йде про великих інтернет-провайдерів і постачальників послуг мобільного зв'язку, які придбали мережеве обладнання у Huawei.

Мінторг зазначив, що може видати тимчасові ліцензії, щоб дати час іншим компаніям і особам, які мають ділові контакти з Huawei, і "уникнути перерви в роботі вже існуючих комунікаційних мереж і обладнання".

Нагадаємо, у Huawei заявили, що продовжать обслуговувати свої пристрої по всьому світу. Китайська телекомунікаційна компанія Huawei продовжить надання оновлень для системи безпеки своїх пристроїв, реалізованих по всьому світу, і буде здійснювати їх післяпродажне обслуговування.