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Власти Берлина готовятся ограничить движение дизельных машин в городе

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Власти Берлина намерены с 1 июля ограничить движение в городе дизельных автомобилей стандарта Евро-5 и ниже. Об этом сообщил в понедельник издание Focus Online, передает УНН.

Власти Берлина готовятся ограничить движение дизельных машин в городе

Издание ссылается на проект новой программы по соблюдению чистоты воздуха, который готовит управления сената Берлина по вопросам охраны окружающей среды, транспорта и защиты климата. Предполагается, что запрет на движение старых "дизелей" будет действовать на 15 отрезках в немецкой столице, в том числе на Лейпцигер штрассе и Фридрихштрассе в центре города. Окончательное решение остается за Сенатом Берлина.

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Как сообщал УНН, в декабре прошлого года, в Германии после удовлетворения судебных исков Deutsche Umwelthilfe был запрещен въезд на определенные улицы для дизельных и бензиновых автомобилей старых моделей в Штутгарте, Гамбурге, Берлине, Кельне, Бонне, Франкфурте-на-Майне и некоторых других городах. Речь идет о дизельные машины с экологическим стандартом Евро-4 и Евро-5.

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