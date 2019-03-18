Влада Берліна готується обмежити рух дизельних машин в місті
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Влада Берліна мають намір з 1 липня обмежити рух в місті дизельних автомобілів стандарту Євро-5 і нижче. Про це повідомило в понеділок видання Focus Online, передає УНН.
Видання посилається на проект нової програми з дотримання чистоти повітря, який готує управління сенату Берліна з питань охорони навколишнього середовища, транспорту і захисту клімату. Передбачається, що заборона на рух старих “дизелів” буде діяти на 15 відрізках в німецькій столиці, в тому числі на Лейпцигер штрассе і Фрідріхштрассе в центрі міста. Остаточне рішення залишається за сенатом Берліна.
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Як повідомляв УНН, у грудні минулого року, у Німеччині після задоволення судових позовів Deutsche Umwelthilfe був заборонений в’їзд на певні вулиці для дизельних і бензинових автомобілів старих моделей у Штутгарті, Гамбурзі, Берліні, Кельні, Бонні, Франкфурті-на-Майні і деяких інших містах. Йдеться про дизельні машини з екологічним стандартом Євро-4 і Євро-5.